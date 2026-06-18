Una multa che fa sorridere. Sembra un paradosso, ma è così. Arrivano ottime notizie, infatti, per la Roma dall'Uefa. leri la Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha ufficializzato le sanzioni relative al Monitoraggio finanziario delle squadre europee e tra le società coinvolte figura proprio la Roma che dovrà versare una multa complessiva di 6 milioni. Che era stata messa già in preventivo dai Friedkin e che permette di guardare con maggiore ottimismo al futuro. A Nyon, infatti, la posizione del club viene oggi considerata sensibilmente migliorata rispetto al passato e questo permette di sorridere in vista della scadenza del settlement agreement del 30 giugno. La situazione giallorossa - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - viene ritenuta in costante evoluzione positiva considerata anche la prossima Champions. Tuttavia la Roma è ora tenuta a completare alcune operazioni di mercato in uscita entro fine mese. Decisamente diverso il discorso legato al Marsiglia, e qui arrivano altre buone notizie per la Roma per quanto riguarda il possibile arrivo di Greenwood. Se il club francese non regolarizza i conti rischia, infatti, l'esclusione dalle coppe europee per tre anni e limitazioni sul mercato in entrata oltre a una multa da 10 milioni. Motivo in più per cedere in fretta e furia i pezzi migliori, compreso l'inglese che in questi giorni continua a sentirsi con Gasperini e che può arrivare ora anche per una cifra intorno ai 45 milioni. Una mano può darla Angelino per il quale è in atto una trattativa col Betis che avrebbe chiesto anche Dovbyk. Ma l'uscita grossa porterà comunque a uno tra Soulé e Koné.