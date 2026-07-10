Non un piano B, ma un giocatore dello stesso livello di Greenwood. Già selezionato da Gasperini e D'Amico nella scorsa settimana quando l'affare per l'inglese era diventato ormai impossibile viste le altissime richieste sullo stipendio e qualche dubbio sul carattere del giocatore. La Roma riparte e nelle prossime ore proverà a curare il dolore di una tifoseria che credeva fortemente nell'arrivo dell'attaccante del Marsiglia ormai destinato al Fenerbahce, anche se all'ultimo si è inserito l'Atletico Madrid. Sottotraccia, infatti, il club giallorosso ha lavorato a un'altra ala destra. Ieri è impazzato il toto-nome, ma D'Amico non vuole ripetere l'errore fatto con Summerville e lo stesso Greenwood. Trattativa blindata quindi, ma qualche spiffero c'è. Non si tratterebbe, infatti, di Ndoye e Pepe ma di un nome «più da Champions». Come potrebbe essere Nusa del Lipsia o Mbaye del Psg mentre è tornato in auge anche Godts dell'Ajax che però gioca prevalentemente a sinistra, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'attesa non sarà lunga anche perché Gasperini ha "annunciato" l'inizio della prossima settimana come vero start del mercato in entrata. Intanto la Roma non molla la presa su Diego Moreira dello Strasburgo anche se la strada è in salita. L'esterno sinistro è ancora protagonista al Mondiale col Belgio, ma i contatti tra la dirigenza giallorossa e il club francese sono proseguiti col placet momentaneo del Chelsea che conserva un diritto di recompra per Moreira. La prima richiesta di 40 milioni, troppo. Proprio col Chelsea si tornerà a parlare di Garnacho