L’anti Mourinho che sa parlare in campo e fuori
Un mese e mezzo di cura De Rossi e la Roma è rinata. Ma non parliamo solo di risultati, comunque positivi, con una sola sconfitta al passivo, bensì di ciò che fa anche fuori dal campo, nella…
Un mese e mezzo di cura De Rossi e la Roma è rinata. Ma non parliamo solo di risultati, comunque positivi, con una sola sconfitta al passivo, bensì di ciò che fa anche fuori dal campo, nella…
In un'intervista rilasciata a Il Giornale, Antonio Cassano ha parlato del suo passato e ha fato alcune previsioni sulla prossima stagione. "È una sfida molto affascinante. Se Mourinho è quello del…
Nel calcio dilettantistico e professionistico, gli episodi di razzismo sono in costante aumento da sei stagioni a questa parte, come riporta Il Giornale. A tutti i livelli, dentro e fuori gli impianti…
Un antipasto di derby. Anche se in quel momento nessuno riusciva a pensarci. Un antipasto di derby, proprio in un Lazio-Roma, stessa gara (da calendario) che si disputerà oggi pomeriggio allo stadio…
Ci sarà presto il derby di campionato tra Lazio e Roma, ma c’è anche un altro derby che, dal punto di vista politico, può avere non poca importanza. Come riporta il quotidiano Il Giornale, infatti, in…
Ha destato molto scalpore ieri sera a Milano la presenza della giovane promessa della Roma Nicolò Zaniolo al ristorante "Il Kaimano" nella centralissima Brera. Con l’ex giocatore nerazzurro, passato…
Come previsto, dopo l’indignazione, la sassaiola, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Ieri, autostrada del sole, in una piazzola di sosta dove l’autista del bus dei tifosi del Torino aveva "osato"…
In Parma-Roma vince il calcio propositivo di Eusebio Di Francesco rispetto all’attesa di Roberto D’Aversa, scrive Vanni Zagnoli su Il Giornale. L’ultima del 2018 è dei giallorossi, al 3° successo in 4…
Di Var si può morire ma si può anche rinascere. Chiedere alla Roma, frenata da Rocchi che non ha visto un rigore chiaro, senza consultare il monitor che invece ha ribadito un fallo di mano di Brozovic…
La Roma promossa in Champions non piace a nessuno, non piace a Di Francesco, non può piacere a Monchi, non piace ai tifosi. Non si può dire che cosa ne pensi James Pallotta che ha un rapporto strano…
Stavolta Edin Dzeko tradisce le attese, ma l’aria di Mosca fa sempre sorridere la Roma (quarto squillo in 5 precedenti nella capitale russa). Come riporta "Il Giornale", il sofferto successo…
Il prossimo 12 giugno scadono i termini per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni alla variante del piano regolatore che consentirebbe l'inizio dei lavori per lo Stadio della Roma.
Nel nome di Astori. Continua la corsa della Fiorentina con sei vittorie di fila. L’altra faccia del pomeriggio è quella scura della Roma, come scrive Di Dio su Il Giornale. I giallorossi subiscono il…
Non è andata così male. Che altro poteva succedere alla Roma? Ha subito quattro gol dal Barcellona con Messi che faceva il turista. Nel caso si fosse impegnato, chissà il diluvio... Si è vista…
Spagna batte Italia 7-1. La due giorni di Champions boccia le nostre squadre al cospetto dei colossi Real e Barcellona e di fatto interrompe il loro cammino europeo, come scrive Di Dio su Il Giornale.
La sfida tra Roma e Barcellona si avvicina a grandi passi. A meno di 48 ore dalla gara di andata dei quarti di finale di Champions League, il difensore giallorosso Kostas Manolas ha rilasciato una…
Facile dare la colpa al Barcellona, dopo aver visto una Roma che, opaca per almeno un’ora, ha lasciato a Bologna un paio di punti preziosi in ottica Champions League, scrive Malerba su Il Giornale. Ma…
Il peggior sorteggio possibile. Sarà Italia-Spagna nei quarti di Champions, con Barcellona e Real Madrid sulla strada di Roma e Juventus, come riporta Di Dio su Il Giornale. La mano di Shevchenko è…
Sarà Andriy Shevchenko a decidere quale direzione prenderà la strada di Juve e Roma in Europa. Oggi a Nyon la mano dell’ex attaccante del Milan e ora ct dell’Ucraina comporrà i quarti di Champions…
Per il suo sessantesimo compleanno James Pallotta non avrebbe potuto ricevere un regalo più gradito dei quarti di finale di Champions League. Perché se il cruccio dei tifosi è soprattutto la decennale…
La missione quarti di finale parte da Alisson e arriva a Dzeko. Passando per Di Francesco che nell’occasione farà indossare alla sua Roma l’abito di gala, scrive Di Dio su "Il Giornale". Il portiere è…
Commovente il silenzio dell’Olimpico nel minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, mentre sul maxischermo dello stadio scorrono le immagini della clip realizzata dalla Roma, scrive Di Dio…
Il gol di Dybala all’ultimo secondo contro la Lazio manda in cortocircuito il Napoli mentre si sta cambiando negli spogliatoi del San Paolo, scrive Pisoni su Il Giornale. La squadra di Sarri crolla…
Per diventare il beniamino della curva e l’emblema del nuovissimo Milan di Gattuso non basta avere l’età di Patrick Cutrone. C’è bisogno di molto altro. Perché gigantesche sono le aspettative nei…
Il Milan di Gattuso prosegue così la striscia positiva avviata dal derby di coppa Italia che ha rappresentato il punto di svolta di una stagione che prima di Natale rischiava di essere ancora una…
La campagna romana del Milan è iniziata ieri nel tardo pomeriggio. Dalla sera del 27 dicembre, quella della vittoria nel derby con l’Inter, i rossoneri non hanno più perso, scrive Il Giornale, ma…
Di Cengiz Ünder nella capitale si dice: "parliamone il meno possibile". Per evitare che si monti la testa, scrive Malerba su Il Giornale. Però come si fa a non parlare di un ragazzo che da tre…
La terza vittoria di fila dà un messaggio chiaro al campionato: la Roma ha messo la crisi alle spalle e ha un Ünder in più nel motore, scrive Marcello Di Dio su Il Giornale. A Udine sono bastati un…
Fatti, non chiacchiere. Il messaggio di Eusebio Di Francesco, alla vigilia di Udinese-Roma, è chiaro, come scrive Di Dio su Il Giornale, in riferimento alle dichiarazioni di Strootman. "Io e i…
"Se dovessi cambiare lo faccio per il bene della Roma – ha detto ieri Di Francesco aprendo a questa eventualità -, non per far piacere a un giocatore o all’altro. Io comunque ho iniziato ad allenare…