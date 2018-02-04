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Il Giornale

de rossi AS Roma Training Session

L’anti Mourinho che sa parlare in campo e fuori

Redazione

Un mese e mezzo di cura De Rossi e la Roma è rinata. Ma non parliamo solo di risultati, comunque positivi, con una sola sconfitta al passivo, bensì di ciò che fa anche fuori dal campo, nella…

AS Roma v Parma Calcio - Serie A abbraccio totti de rossi

Derby senza i capitani: déjà vu Roma

Redazione

Un antipasto di derby. Anche se in quel momento nessuno riusciva a pensarci. Un antipasto di derby, proprio in un Lazio-Roma, stessa gara (da calendario) che si disputerà oggi pomeriggio allo stadio…

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Zaniolo e papà pizzicati a Milano con due misteriosi spagnoli

Redazione

Ha destato molto scalpore ieri sera a Milano la presenza della giovane promessa della Roma Nicolò Zaniolo al ristorante "Il Kaimano" nella centralissima Brera. Con l’ex giocatore nerazzurro, passato…

scontri-ultras

Togliamo il pallone ai violenti

Redazione

Come previsto, dopo l’indignazione, la sassaiola, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Ieri, autostrada del sole, in una piazzola di sosta dove l’autista del bus dei tifosi del Torino aveva "osato"…

Florenzi Parma vs Roma - Serie A TIM 2018/2019

Sulla Via Emilia la Roma rivede la Champions

Redazione

In Parma-Roma vince il calcio propositivo di Eusebio Di Francesco rispetto all’attesa di Roberto D’Aversa, scrive Vanni Zagnoli su Il Giornale. L’ultima del 2018 è dei giallorossi, al 3° successo in 4…

Rocchi

Quando al Var mettiamo Don Abbondio

Redazione

Di Var si può morire ma si può anche rinascere. Chiedere alla Roma, frenata da Rocchi che non ha visto un rigore chiaro, senza consultare il monitor che invece ha ribadito un fallo di mano di Brozovic…

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La Roma in Russia trova gli ottavi

Redazione

Stavolta Edin Dzeko tradisce le attese, ma l’aria di Mosca fa sempre sorridere la Roma (quarto squillo in 5 precedenti nella capitale russa). Come riporta "Il Giornale", il sofferto successo…

stadio della Roma tor di valle

Nuova grana per la Raggi, la Roma rischia lo stadio

Redazione

Il prossimo 12 giugno scadono i termini per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni alla variante del piano regolatore che consentirebbe l'inizio dei lavori per lo Stadio della Roma.

Roma-Fiorentina Simeone Manolas

Roma, un’altra legnata. La Fiorentina non si ferma più

Redazione

Nel nome di Astori. Continua la corsa della Fiorentina con sei vittorie di fila. L’altra faccia del pomeriggio è quella scura della Roma, come scrive Di Dio su Il Giornale. I giallorossi subiscono il…

Pallotta

Roma e le sue "sorelle", adesso è allarme

Redazione

Non è andata così male. Che altro poteva succedere alla Roma? Ha subito quattro gol dal Barcellona con Messi che faceva il turista. Nel caso si fosse impegnato, chissà il diluvio... Si è vista…

Barcellona-Roma Dzeko 11

Il Barça mata una Roma sfortunata

Redazione

Spagna batte Italia 7-1. La due giorni di Champions boccia le nostre squadre al cospetto dei colossi Real e Barcellona e di fatto interrompe il loro cammino europeo, come scrive Di Dio su Il Giornale.

Chelsea_Roma_dzeko

Dzeko salva una Roma già in Barça

Redazione

Facile dare la colpa al Barcellona, dopo aver visto una Roma che, opaca per almeno un’ora, ha lasciato a Bologna un paio di punti preziosi in ottica Champions League, scrive Malerba su Il Giornale. Ma…

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In Champions è Italia-Spagna. Juve e Roma contro i due re

Redazione

Il peggior sorteggio possibile. Sarà Italia-Spagna nei quarti di Champions, con Barcellona e Real Madrid sulla strada di Roma e Juventus, come riporta Di Dio su Il Giornale. La mano di Shevchenko è…

Shevchenko

Juventus e Roma, il rischio derby nelle mani di Sheva

Redazione

Sarà Andriy Shevchenko a decidere quale direzione prenderà la strada di Juve e Roma in Europa. Oggi a Nyon la mano dell’ex attaccante del Milan e ora ct dell’Ucraina comporrà i quarti di Champions…

Baldissoni Pallotta

Il piano Usa per l’EuroRoma brava (e bella) con le grandi

Redazione

Per il suo sessantesimo compleanno James Pallotta non avrebbe potuto ricevere un regalo più gradito dei quarti di finale di Champions League. Perché se il cruccio dei tifosi è soprattutto la decennale…

Inter-Roma Alisson

Il muro e il bomber. La Roma cerca i quarti con Alisson e Dzeko

Redazione

La missione quarti di finale parte da Alisson e arriva a Dzeko. Passando per Di Francesco che nell’occasione farà indossare alla sua Roma l’abito di gala, scrive Di Dio su "Il Giornale". Il portiere è…

De Rossi_RomaTorino

La Roma ci ha preso gusto: Toro ko

Redazione

Commovente il silenzio dell’Olimpico nel minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, mentre sul maxischermo dello stadio scorrono le immagini della clip realizzata dalla Roma, scrive Di Dio…

Milan_Cutrone

Il baby di Rino com’è lontano dal triste Schick

Redazione

Per diventare il beniamino della curva e l’emblema del nuovissimo Milan di Gattuso non basta avere l’età di Patrick Cutrone. C’è bisogno di molto altro. Perché gigantesche sono le aspettative nei…

Roma-Atalanta Di Francesco

Cutrone fa saltare anche la Roma

Redazione

Il Milan di Gattuso prosegue così la striscia positiva avviata dal derby di coppa Italia che ha rappresentato il punto di svolta di una stagione che prima di Natale rischiava di essere ancora una…

Gattuso-Milan

La campagna romana di quel Diavolo di Ringhio

Redazione

La campagna romana del Milan è iniziata ieri nel tardo pomeriggio. Dalla sera del 27 dicembre, quella della vittoria nel derby con l’Inter, i rossoneri non hanno più perso, scrive Il Giornale, ma…

Shakhtar-Roma Under 04

Da mistero ad arma in più. La Roma è già pazza di Under

Redazione

Di Cengiz Ünder nella capitale si dice: "parliamone il meno possibile". Per evitare che si monti la testa, scrive Malerba su Il Giornale. Però come si fa a non parlare di un ragazzo che da tre…

Di Francesco

Di Francesco revolution per salvare la sua Roma

Redazione

"Se dovessi cambiare lo faccio per il bene della Roma – ha detto ieri Di Francesco aprendo a questa eventualità -, non per far piacere a un giocatore o all’altro. Io comunque ho iniziato ad allenare…