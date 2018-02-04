Cassano: "Roma da scudetto se Mou è quello del primo anno al Chelsea" Redazione Redazione 7 giugno 2021 - 08:58 7 giugno

In un'intervista rilasciata a Il Giornale, Antonio Cassano ha parlato del suo passato e ha fato alcune previsioni sulla prossima stagione. "È una sfida molto affascinante. Se Mourinho è quello del…