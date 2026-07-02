Un incontro tra fenomeni per onorare la bandiera con più anni di militanza nella Roma: ben 53. Ieri a Trigoria è andato in scena il pranzo d'addio di Bruno Conti che ha avuto come ospiti il Divino Falcao e Lino Banfi. Il trio storico degli Anni 80 è stato immortalato in diverse foto e sono stati tanti gli aneddoti e le emozioni. Falcao e Conti - scrive Francesco Balzani su Leggo - si sono abbracciati commossi e hanno ricevuto anche la visita del ds D'Amico. Nella serata di martedì lo stesso Conti, ad Anzio, si era lasciato andare ad un pianto a dirotto: "Penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. Andando via da Trigoria, e togliere tutto quello che era di mio dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione con tutti i dipendenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia". Ma è stata anche una giornata di gioia per la Roma. Da Nyon è arrivata una notizia che ha rasserenato i sonni del club. L'Uefa infatti, concederà la possibilità a tutte le squadre sotto settlement agreement di usufruire di una proroga fino al 31 luglio visto che il Mondiale in corso rappresenta un ostacolo - anche in termini di distanza - alla chiusura entro delle trattative. Anche per questo i Friedkin hanno rifiutato le offerte al ribasso pervenute per i big della rosa. Intanto è a un passo il rinnovo di Dybala. Contratto di un anno a circa 3 milioni più bonus, nelle prossime ore l'ufficialità.