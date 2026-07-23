Dopo l'Odissea, Nolan potrebbe pensare a un nuovo kolossal: il calciomercato della Roma. Con un capitolo particolare su Crysencio Summerville passato in 24 ore dalla Roma all'Al-Hilal e viceversa. Ma l'esito, purtroppo, sembrava ormai scritto. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, l'olandese contattato da Gasp e Malen aveva rimesso in stand by l'offerta araba che improvvisamente aveva fatto saltare il banco per portare l'ala sinistra del West Ham a Trigoria con tanto di volo prenotato e shooting con la nuova maglia (presentata ieri e in cui compare il vecchio stemma). Una proposta - scrive Francesco Balzani su Leggo - da capogiro: quasi 15 milioni a stagione. Undici in più di quanto aveva accettato dalla Roma. La squadra di Inzaghi era così sicura di chiudere che ha prenotato per due volte le visite mediche. Ma non aveva fatto i conti con i dubbi personali di Summerville che a 24 anni sarebbe voluto restare nel grande calcio e su cui, oltre alla Roma, c'era la pressione della moglie poco convinta di andare in Arabia con una bimba di un anno. Così l'olandese ha tenuto tutti col fiato sospeso per ore assicurando (a parole) a Gasperini la voglia di giocare in Italia. Ma le parole non bastano. E ora? La Roma ha riaperto la pista che porta ad Antonio Nusa del Lipsia, il terzo nome nella short list di Gasp. Ma bisogna fare in fretta, almeno stavolta.