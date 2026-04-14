Il confronto può attendere, Gasperini è nervoso e Ranieri non ha voglia di parlarci troppo anche se i due sono rimasti a Trigoria fino a tarda sera. Non è ancora il tempo della tregua. Un incrocio di sguardi - scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica - e qualche battuta è il massimo che il tecnico e il senior advisor si concedono dopo il ring mediatico del venerdì. Di fatto, il fine settimana non ha portato consiglio, ma solo qualche sorriso di circostanza, misto di amarezza e risentimento. Perché adesso manca proprio la volontà di sedersi, chiarire, ricominciare. Nessuno è disposto a fare un passo verso l'altro: il tecnico ha messo da parte, una volta per tutte, i panni del conciliatore. Mentre Ranieri - se Gasperini rimane - preferisce farsi da parte. La sua pazienza è finita. In breve: per il senior advisor è meglio l'uscita di scena che la pace forzata, di facciata. Non vuole più saperne delle frecciate dell'allenatore. L'ultimo terreno di conflitto - sulla questione infortuni - l'ha fatto deragliare. Perché Gasperini ha messo ancora in discussione quella parte di staff che invece ha il pieno sostegno di Ranieri. Se i medici consigliano di aspettare per il rientro di Wesley, Gasperini preme invece per averlo di nuovo in campo. Dan Friedkin sperava in una pace a tempo, fino alla fine del campionato, per il bene del club. Per questo, finora, non si è voluto immischiare tra i due litiganti. Ma sarà costretto a farlo (e a venire di persona), se nei prossimi giorni non vedrà delle strette di mano.