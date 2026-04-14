L'anno scorso toccò a Patrick Vieirà. Dopo la salvezza conquistata il suo nome fu accostato all'Inter. Alla fine la scelta cadde su Chivu e Vieira iniziò la stagione con il Grifone fino all'esonero di novembre. Adesso è il momento di Daniele De Rossi che, già accostato alla nazionale, è diventato invece il nome caldo per una panchina che n realtà ha già guidato e che di fatto sarebbe la sua per storia: quella della Roma. Nella capitale, che sta vivendo la diatriba tra Ranieri e Gasperini, ecco che il nome dell'attuale mister del Genoa è diventato subito virale. Voci sicuramente, ma quanto basta per esaltare il popolo giallorosso. In realtà con la salvezza matematica per De Rossi scatterebbe il rinnovo automatico del contratto con il Genoa - spiega Maurizio Moscatelli sulle pagine di Repubblica -e lo stesso allenatore non ha nascosto di voler fare bene in rossoblù. Lo stesso non nega il suo amore per la Roma ma l'impressione è che non voglia tornare subito alla "casa madre" piuttosto voglia terminare il suo lavoro al Genoa. Tanto che sta già organizzando la prossima stagione, in termini di scelta di giocatori. Tutto dipenderà però da quanto sarà forte il richiamo della Capitale e della Lupa, ma soprattutto da cosa accadrà tra Gasperini e Ranieri.