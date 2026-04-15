Un anno di contratto valido solo per il centenario. E il ruolo di ambasciatore del club giallorosso. È questa l’offerta recapitata da Dan Friedkin a Francesco Totti. Una proposta che non ha convinto l’ex capitano. I contatti tra le parti si sono raffreddati da alcune settimane. Nessuna telefonata o aggiornamento. In più a Trigoria ora c'è un clima di tensione talmente acuto da convincere Dan Friedkin a planare su Roma. Nelle prossime ore - spiega Marco Juric su 'La Repubblica' - il presidente potrebbe presentarsi a sorpresa nel centro sportivo giallorosso. Per i proprietari americani Totti può essere solo un uomo immagine, non è previsto un ruolo nell’organigramma del club. "Non vengo a fare Romolo", sarebbero state le parole dell’ex campione agli amici più stretti. Lui avrebbe preferito un ruolo più centrale: stretta di mano per il centenario, poi un progetto sportivo da sviluppare nei due anni successivi. Nelle giovanili. Oppure al fianco della prima squadra. Anche per Gasperini il posto di Totti dovrebbe essere centrale, il più possibile vicino all’allenatore. Prima dell’incontro con Gasp, era stato lo stesso Ranieri ad anticipare tutti. Quasi uno sgambetto all’allenatore. La prima manovra di avvicinamento a Totti era partita dal settore commerciale, con il team guidato dal Michael Gandler che autonomamente aveva dato mandato di contattare l'ex capitano per il centenario. Senza informare i Friedkin, che hanno deciso di intervenire e rimettere la questione entro i giusti binari. Anche a costo di non chiudere l'accordo.