Via libera di Gasp: ora Pellegrini corre verso il rinnovo

Destini quasi legati. Il futuro di Pellegrini alla Roma s'intreccia con quello di Gasperini. Sembra un controsenso, ripensando a come tutto era cominciato: in estate il tecnico gli aveva sfilato la fascia da capitano, relegando Lorenzo fuori dal "nucleo portante" della squadra. Ora, il finale di stagione racconta di un rapporto cambiato, in meglio: tanta stima, fiducia reciproca e titolarità fissa, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Tanto che Gasperini, tra le varie garanzie richieste al club per la sua permanenza, ha posto anche il rinnovo di Pellegrini. Non si tratta certo di un patto vincolante, ma l'allenatore non vuole che la Roma lasci partire Lorenzo. Perché il tecnico si troverebbe costretto - di nuovo - a ricostruire le fondamenta di una rosa già incompleta, senza dimenticare i vincoli di bilancio che strozzano i suoi desideri sul mercato. Scontentare Gasperini, del resto, non è la strategia migliore per appianare le tensioni emerse dentro Trigoria. In breve: l'eventuale separazione da Pellegrini non farebbe altro che alimentare quel malumore che, nelle ultime settimane, ha spinto Gian Piero a riflettere sul futuro e la sostenibilità del progetto. Insomma, Gasperini chiede garanzie per la sua permanenza in giallorosso: Pellegrini è una di queste. Certo, il tecnico sa che il rinnovo del giocatore passa inevitabilmente da quegli "aspetti economici, nei quali non posso entrare" (Lorenzo prende 4 milioni di euro netti a stagione), ma sta facendo comunque pressione, come pure aveva provato a fare per Dybala. Resta da capire quando la Roma si muoverà per bussare alla porta dell'entourage del calciatore. La strategia dell'attesa, da parte di Trigoria, è funzionale all'eventuale riduzione dell'ingaggio.