La Juventus si ferma e Gasp fissa l’obiettivo: “Voglio la Champions”

"Per me l'obiettivo è la Champions, esiste solo questo". Gian Piero Gasperini alza l'asticella e fissa il traguardo della sua Roma. Lo fa qualche ora prima che la Juventus perda in casa con il Como. La Roma questa sera contro la Cremonese ha l'opportunità di allungare in classifica sui bianconeri, a +4 con la possibilità di fuga domenica prossima nello scontro diretto dell'Olimpico. Wesley, Ndicka e Mancini sono diffidati, ma l'allenatore sta pensando a una staffetta tra i due difensori con Hermoso e Ghilardi dal 1'. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Non ci saranno Dybala e Soulé, accanto a Malen scelte quasi obbligate con Pellegrini e Zaragoza ma Venturino scalpita e potrebbe essere la scelta a sorpresa. Infine Gasp ha parlato di Totti, che stasera non sarà in tribuna ma è sempre vicino al ritorno a Trigoria: "Per me sarebbe una grandissima risorsa" .