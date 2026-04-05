Gasp, messaggio alla Roma: “Mi auguro di restare qui”

Alla vigilia di Inter-Roma si parla più dell'estate che del big-match. A spostare il baricentro della discussione ieri è stato lo stesso Gian Piero Gasperini: "Se sarò l'allenatore della Roma il prossimo anno? Me lo auguro". Quella di Gasp non suona come un passo indietro né come una porta aperta all'addio, somiglia piuttosto a un modo per alzare il livello e ricordare che per continuare insieme serve una piena convergenza tra visione tecnica, sostenibilità economica e ambizione sportiva. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Dai Friedkin ai calciatori, senza intermediari: "Per me la priorità è la squadra, cerco di chiedere soluzioni compatibili con le possibilità della società. per avere una squadra sempre migliore". Oltre al futuro ci sarebbe il campo e la sfida fondamentale contro l'Inter per rincorrere il quarto posto. Gasp ritrova Soulé, a sinistra Tsimikas o Rensch con Angelino sullo sfondo.