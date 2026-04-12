Liti, parolacce, accuse e sfoghi in tv: tra Ranieri e Gasp ne rimarrà uno solo

Ranieri si è pentito. La scelta di lasciare il suo posto in panchina a Gasp, che fosse davvero la prima scelta come disse quest'estate, o la sesta, come ha rivendicato lavando i panni sporchi in diretta tv prima della partita col Pisa, è stata un errore. Lo pensa. Lo dice. Fino allo sfogo pubblico con tanto di ripicche e dispetti. Per un allenatore incline alla diplomazia che cura sostanza ma anche forma, è stato inusuale, sbalorditivo, ma altamente simbolico. Ranieri è stanco. Delle critiche continue che l'allenatore fa al ds Massara, all'ambiente, ai medici, ai fisioterapisti, ai giocatori. Conosceva il carattere spigoloso del tecnico, lo conosceva come esigente, a volte scontroso, non immaginava che fosse a volte anche irascibile, lamentoso, incontentabile. Pensava che fosse però gestibile. Non sono pochi - scrive Silvia Scotti su La Repubblica - dentro il centro sportivo di Trigoria a essere diventati insofferenti alle reazioni e ai modi del tecnico. Che ha discusso animatamente con il direttore sportivo più volte: è anche capitato che Massara tornasse da solo da una trasferta. L'abbassamento improvviso di voce dopo la vittoria con il Lecce? Solo autocensura. Perché anche Gasperini si sente solo, poco supportato, è irrequieto, non si sente accontentato, il mercato lo ha deluso. Malen, è un messaggio: faccio da solo, voi non mi capite. E Ranieri generalmente paziente e accomodante non ce la fa più. Per arrivare a lamentarsi pubblicamente il livello di insofferenza ha superato il grado di sopportazione. Incontrerà Gasperini nei prossimi giorni. Ha già fatto capire che è pronto a farsi da parte. La famiglia Friedkin lo vuole più operativo e vicino al club ed è disposta a riparlare anche del contratto.