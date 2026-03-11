Roma, riecco l’Europa e l’emergenza: Gasp studia il turnover e lancia El Aynaoui

Domani sera al Dall'Ara va in scena l’andata degli ottavi di finale, sfida delicata, forse anche più aperta di quanto raccontino le difficoltà giallorosse. La Roma ci arriva con un reparto offensivo ridotto all'osso. L'allenamento di ieri a Trigoria ha confermato il quadro dell’infermeria: Soulé ha svolto allenamento differenziato a causa della pubalgia. L’argentino - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - non verrà convocato e difficilmente sarà disponibile per la trasferta di Como di domenica. Contro i rossoblù mancherà anche Mancini, la speranza di Gian Piero Gasperini è di recuperare Hermoso, se non per giovedì, almeno per domenica. Anche contro il Bologna tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Malen. Accanto a lui ballottaggio aperto tra Zaragoza e El Shaarawy, con Pellegrini verso la panchina. Turno di riposo in mediana per Koné con l'inserimento di Pisilli accanto a Cristante e El Aynaoui sulla trequarti. In difesa tornerà a farsi vedere dal primo minuto Ghilardi.