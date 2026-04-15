Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Sedici giorni dopo la ferita della Nazionale in Bosnia, il rebus sul nuovo ct persiste più che mai, ed è legato agli intrecci di mercato dei club. Lo dimostrano le parole del presidente del Napoli De Laurentiis, quasi ultimatum ad Antonio Conte: "Se Antonio vuole la Nazionale, deve decidere immediatamente e dirci che vuole andare". Anche il destino dell’altro candidato forte di queste prime due settimane per il ruolo di commissario tecnico, Max Allegri, è intrecciato a quello di Conte. Ad Allegri non dispiace affatto l’idea di continuare il lavoro al Milan per guardare oltre la zona Champions, ma restano possibili due destinazioni alternative: il Napoli o la Nazionale. Restano per ora sullo sfondo altri due nomi. Quello di Roberto Mancini e quello di Claudio Ranieri, come sottolinea 'La Repubblica' penalizzato dall’età per la carica di ct, ma certamente spendibile come eventuale dt, secondo una formula che la Figc di Tavecchio avrebbe voluto varare nel 2016, nel dopo Conte, col tandem Lippi-Ventura.