Nella settimana dei veleni e delle polemiche, il pareggio malinconico dell'Olimpico lascia la Roma nel limbo dell'attesa. Quella della qualificazione in Europa, invariata in sostanza: dopo l'1-1 di ieri sera i giallorossi hanno agganciato il Como al quinto posto e aspettano la Juventus che questa sera potrebbe accelerare definitivamente verso il quarto posto. Sul futuro probabilmente i Friedkin aspettano la fine della stagione per decretare il "vincitore" della faida interna tra Gasperini e Ranieri. Tra i due litiganti i tifosi della Roma si sono schierati nel mezzo. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Alla fine il pareggio non va bene a nessuno, ma se per i bergamaschi c'è un trofeo mercoledì per la Roma lo specchio del momento di attesa è nella classifica uguale nel tempo: sesto posto. A fine partita arrivano i fischi della Curva Sud.
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Roma, solo un punto contro l’Atalanta. Champions più lontana
Agganciato il Como al quinto posto, ma stasera la Juventus può allungare. Hermoso a segno, fischi della Curva Sud
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