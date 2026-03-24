Il silenzio di Gasp è un messaggio per la dirigenza

Dopo la delusione per l’eliminazione europea, i giallorossi sono ripartiti con tre punti che sono ossigeno per la corsa Champions. Al contrario il tecnico ha dato vita a un ritorno al passato. Ovvero, come contro il Lecce, il sei gennaio scorso, non rilasciò dichiarazioni. Dando così spazio di nuovo a un fiorire di voci. Ma all’epoca si era nel pieno del mercato, a Trigoria non era arrivato ancora nessuno. Stavolta, francamente, nessuno se lo aspettava che il Gasp si sarebbe chiuso in un silenzio che, come prevedibile, ha fatto molto rumore. Forse - scrive Piero Torri su 'La Repubblica' - il tecnico ha preferito non dire niente per evitare che si riaprisse la questione di quei rapporti interni che, di sicuro, non sono idilliaci. Non tanto con la proprietà, quanto con il consulente Claudio Ranieri, il ds Ricky Massara (e lo staff medico) per questioni di mercato che, secondo il tecnico, sono rimaste irrisolte. E forse, in questo senso, aver giocato gli ultimi venti minuti con un tridente offensivo composto da Vaz (2007), Venturino (2006) e Arena (2009) è stato il messaggio che il tecnico ha voluto mandare alla società.