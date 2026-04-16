Scegliere di non scegliere. È questa la linea che hanno deciso di perseguire i Friedkin rispetto a tutto quello che è successo da venerdì scorso ad oggi. Gli schieramenti a Trigoria sono ben chiari: da una parte il superconsulente e i suoi uomini di fiducia nello staff sanitario e tecnico, dall’altra il tecnico e il suo team, un gruppo interno ed esterno al club. Si continuerà così fino alla fine della stagione, senza appianare o risolvere i problemi. E allora se fuori dal campo si prova a cristallizzare le tensioni, in campo la Roma deve provare invece ad accelerare. Sabato all'Olimpico arriva l'Atalanta. È la partita più importante della stagione. A Trigoria la percezione è chiara, soprattutto nelle segrete stanze dei medici e massaggiatori. Gasperini da giorni spinge per provare a recuperare più infortunati possibile. Tra le mura del Fulvio Bernardini è tutta una sfida. Poi ci sono le cartelle cliniche, incontestabili. Koné ha ancora due settimane di recupero dall’infortunio. Discorso simile per Wesley che difficilmente rischierà un infortunio (e il Mondiale). Discorso diverso invece per Gianluca Mancini, che ieri ha svolto tutta la seduta con il gruppo e punta ad una maglia da titolare. Ancora fuori Pisilli che ha svolto terapie alla caviglia dolorante oltre ai lungodegenti Dybala, Pellegrini e Dovbyk. Nessun campanello d’allarme per Hermoso: semplice gestione.