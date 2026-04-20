Roma, Gasp vede Shipley. Il futuro resta in bilico dopo la lite con Ranieri

L'allenatore e il consigliere dei Friedkin hanno parlato della situazione che si è venuta a creare dentro e fuori Trigoria e del futuro

Il triplice fischio, poi la conferenza stampa. Gian Piero Gasperini ha appena spiegato di essere stato tirato dentro alla polemica dal predecessore e senior advisor Claudio Ranieri. Tanto per restituire al pubblico il clima che si respira a Trigoria, ha appena parlato al passato della sua esperienza romana: "È stata straordinaria". Fine delle chiacchiere, Gasp saluta e si alza. Ma il suo sabato sera non è ancora finito. Ora, però, c'è Ed Shipley. Un cenno del consigliere di fiducia dei Friedkin e il tecnico si ritrova in una stanza nella pancia dell'Olimpico. Uno schermo, un telefono. Non serve nulla di più: per 10 intensi minuti - scrive Marco Juric su La Repubblica - si parla della situazione che si è venuta a creare dentro e fuori Trigoria e del futuro. I dettagli sono top secret. Non è escluso che ci possa essere stata una call con la presidenza mentre certa è l'assenza di Claudio Ranieri e del direttore sportivo Frederic Massara. Cambiare ancora allenatore, tanto più un tecnico come Gasperini presentato a Roma come caposaldo di un progetto triennale, vorrebbe dire smontare ancora una volta i progetti giallorossi anzitempo. Tutto ora è nelle mani di Ed Shipley.