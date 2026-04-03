Gasp ritrova Soulé e si affida a Malen, l’uomo dei big match

Matias Soulé è tornato. La pubalgia che lo ha frenato nell'ultimo mese e mezzo è alle spalle. Da una settimana l'argentino si allena di nuovo in gruppo e punta con decisione una maglia da titolare domenica contro l'Inter. Un recupero prezioso - scrive Marco Juric su La Repubblica - quasi necessario, in una Roma che continua a fare i conti con un attacco incerottato e con poche rotazioni nel momento più delicato della stagione. Accanto a lui, però, resta soprattutto Donyell Malen l'uomo a cui aggrapparsi nel momento del bisogno. In nazionale ha tirato il fiato, risparmiando minuti e fatica, e questo può essere un vantaggio ulteriore in vista di domenica. Il tabù per la Roma resta quello dei big match: tanti scontri diretti, ma ancora nessuna vittoria. I due hanno giocato in coppia cinque partite prima dell'infortunio dell'argentino. Il saldo fa ben sperare Gasp.