Roma, tripletta di Malen ma dopo mesi di frizioni è lite tra Ranieri e Gasp

I gol dell'olandese stendono il Pisa e rilanciano la corsa Champions. Ma a Trigoria il problema è lo scontro tra superadvisor e tecnico

Novanta minuti di tregua. Malen scacciapensieri fa dimenticare che lontano dal campo la Roma sta tremando. La sua tripletta contro il Pisa rilancia la corsa di Gasperini verso la Champions League, proprio quando il senior advisor Ranieri ha messo da parte la diplomazia schiaffando la sua volontà contro il tecnico. Che si gode i colpi di genio dell'attaccante che ha chiesto e ottenuto dal mercato e che da tre mesi tiene ormai in vita da solo le speranze della Roma. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Dal senior advisor l'allenatore si aspettava più supporto. Quell'antipatia - menzionata per scherzo da Ranieri durante la conferenza stampa di presentazione di Gasperini - è diventata un sentimento reciproco. Che durante il mercato di gennaio è riesploso. I dissapori toccano anche lo staff medico, scelto da Ranieri.