Confronto tra Ranieri e Gasperini, Friedkin pronti ad intervenire

Di Ranieri non è piaciuta l'imprevedibilità, di Gasperini l'insofferenza rispetto alla dottrina impartita dal club. silenzio di Houston dice tanto. I Friedkin riflettono, meditano una svolta, che potrebbe arrivare già prima della fine del campionato. Il ring mediatico aperto dal senior advisor ha spiazzato anche la proprietà, che aveva creduto al tentativo di tregua emerso durante il vertice post-eliminazione dall'Europa League: Ranieri aveva garantito una maggiore presenza, incassando l'ok del tecnico. La pace sembrava reggere, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica, tanto che - da quel 20 marzo - i due s'erano confrontati a più riprese. Ma le ultime battute di Gasperini sul mercato hanno scoperchiato il vaso della pazienza di Claudio. Oggi a Trigoria i due s'incontreranno di nuovo (sarà presente anche il direttore sportivo Frederic Massara). Che sia The last duel o l'estremo tentativo di mediazione tra due caratteri forti non è ancora dato saperlo. La proprietà in questi giorni potrebbe riaffacciarsi a Roma per far sentire la sua presenza. La società, che non smette di provare gratitudine per il miracolo dello scorso anno (farina del sacco di Ranieri), riflette però sulla possibile via d'uscita dalla crisi. Sfruttare l'assist che proprio il senior advisor ha palesato mentre schiaffava contro l'allenatore la sua versione dei fatti. "Sono pronto a farmi da parte, rinunciando al ruolo". L'ha detto lui stesso. E i Friedkin ci pensano.