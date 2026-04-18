Roma, oltre le polemiche scoppia il caso Wesley: “Per il medico sta male”

"Wesley si sente di poter giocare, ha una voglia incredibile. Ma se il medico dice no, non posso farci nulla". Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha spiegato la situazione attorno al brasiliano. Per l'allenatore della Roma il calciatore è pronto. Per lo staff medico ancora no, scrive Marco Juric su La Repubblica. Per questo, dopo l'ultimo allenamento di ieri, vissuto ancora lontano dai compagni di squadra, Wesley potrebbe essere escluso dai convocati di questa sera (calcio d'inizio ore 20.45). Un tira e molla tra il tecnico e il comparto medico che va avanti da mesi. Da una parte Bernardino Petrucci, responsabile sanitario del club e uomo di Claudio Ranieri, dall'altra l'allenatore di Grugliasco e i suoi preparatori atletici. Divergenze di idee sul recupero dei calciatori e standard fisici molto distanti che, nel corso dei mesi, hanno inasprito i rapporti tra le due fazioni. Le prime discussioni già durante l'estate dopo l'infortunio di Bailey. "Il recupero dagli infortuni a volte è motivo anche di confronto e discussione interna, ma è abbastanza normale però se l'indicazione del medico è no', io non posso fare nulla".