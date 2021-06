Cassano: “Roma da scudetto se Mou è quello del primo anno al Chelsea”

L'ex giallorosso ha fatto qualche previsione sulla prossima stagione e sul ritorno dello Special One in Serie A

In un'intervista rilasciata a Il Giornale, Antonio Cassano ha parlato del suo passato e ha fato alcune previsioni sulla prossima stagione. "È una sfida molto affascinante. Se Mourinho è quello del primo Chelsea, dell'Inter e del Real Madrid, senti cosa ti dico, può anche vincere lo scudetto a Roma. Se invece Mourinho è l ultimo, allora rischia grosso perché Roma ti trita! Se sale sulla giostra invece il binomio può risultare perfetto". Fantantonio e lo Special One non si sono mai incrociati in carriera. Con la Roma Cassano ha disputato 4 stagioni e mezza, dalla stagione 2001/02 fino al gennaio 2006 prima di passare al Real Madrid e nelle precedenti interviste il "Pibe di Bari vecchia" ha sempre espresso giudizi non troppo entusiastici sul gioco espresso dalle squadre allenate da Josè Mourinho.