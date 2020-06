Roma, Zaniolo ritrova il campo. E Fonseca pensa alla difesa a tre

Nell’incertezza che la Roma di Fonseca vivrà in vista di questo ritorno della Serie A – tra condizione fisica da testare e le voci sul futuro societario – un raggio di luce viene dalla situazione Nicolò Zaniolo. Dopo aver sudato e lavorato in solitaria durante il periodo del lockdown, il giovane talento romanista oggi è sceso in campo con la Primavera di Alberto De Rossi per svolgere la seduta completa con il gruppo. Parte tattica e atletica portate a termine regolarmente senza però provare il contrasto, un’aggiunta di agonismo per cui ci vorrà ancora qualche giorno. Intanto la squadra scenderà in campo questa sera allo Stadio Olimpico per allenarsi e per ritrovare confidenza con il manto erboso di casa, mentre Fonseca parlerà domani nell’immediata vigilia della sfida con la Samp.

Roma-Samp, pazza idea difesa a tre

Chissà se una delle cose che Fonseca preparerà – e in parte continuerà a preparare – in queste ore che lo separano dalla Sampdoria, possa essere la tanto chiacchierata difesa a tre. Il tecnico portoghese ci ha lavorato molto durante la pausa e, con l’inserimento di Ibanez o con l’arretramento di Cristante, potrebbe proporla nella sfida contro i blucerchiati. Al suo fianco da una parte Smalling, con il rinnovo ancora in ballo con lo United, e Gianluca Mancini. Su quest’ultimo ci sarebbero le sirene dalla Bundes e dalla Premier, ma il veto di Fonseca su di lui è di quelli importanti. Una difesa giallrossa che non dovrà preoccuparsi probabilmente di Fabio Quagliarella, ancora ai box per un risentimento muscolare. In lizza per una maglia da titolare al fianco di Gabbiadini ci sono il giovane di scuola Inter Bonazzoli e Gaston Ramirez, con Antonino La Gumina che dovrebbe tornare in panchina.

Mercato e società: i dubbi sul futuro

Come accaduto già la scorsa estate, l’asse Roma-Londra sarà bollente anche nel prossimo futuro. Nonostante il mini-rinnovo per concludere la stagione con il Tottenham, la Roma resta alla finestra per Vertonghen, avendo individuato nel 33enne ex Ajax una valida alternativa nel caso in cui non si riuscisse a confermare Smalling. Proseguono invece i dialoghi fitti con l’Arsenal per lo scambio Mkhitaryan-Kluivert. A ballare ci sarebbero due milioni tra le parti, il conguaglio che vorrebbe la Roma per non andare incontro a uno scambio secco alla pari. In uscita c’è sempre la Fiorentina a orbitare sulla coppia Florenzi-Spinazzola, con l’ultima suggestione viola che riguarda invece Patrick Schick. Si muove anche qualcosa sul fronte societario: Friedkin starebbe preparando infatti una nuova offerta per Pallotta, affare che quindi dovrebbe avere un’ulteriore svolta entro 30 giorni. “Il suo tempo è finito, spero che vada in porto l’operazione con l’eventuale nuovo proprietario“, ha ammesso il grande ex Franco Tancredi. Un giudizio espresso in maniera più dura dai tifosi romanisti, che nella scorsa notte hanno ancora una volta manifestato contro l’attuale proprietà. Infine Mirko Antonucci, dopo essere entrato in una bufera mediatica dopo la pubblicazione sui social alcune foto della sua vita privata e poi un video su Tik Tok, ritornerà alla Roma. La sua avventura al Vitoria Setubal finisce qui. A comunicarlo è stato il tecnico Julio Velazquez in conferenza stampa: “È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club“.