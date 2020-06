Friedkin prepara il rilancio: entro 30 giorni la nuova offerta a Pallotta

Nuovi risvolti per la trattativa societaria che potrebbe portare al passaggio da Pallotta a Friedkin. Secondo quanto riporta il portale romapress.net uno dei legali del Friedkin Group avrebbe confermato l’intenzione del magnate texano di presentare una nuova offerta entro 30 giorni, una proposta che dovrebbe includere più denaro come anticipo. La possibilità di avere un Fair Play Finanziario meno stringente per la stagione in corso – come da comunicato UEFA – avrebbe infatti chiarito la situazione a Friedkin e ai suoi soci, che adesso aspetteranno le prossime mosse di Pallotta dopo il rifiuto delle offerte precedenti.

ì