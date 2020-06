L’ultima idea di Fonseca: difesa a tre con Ibanez insieme a Smalling e Mancini

Paulo Fonseca sta pensando alla difesa a tre. E non solo. Ci ha lavorato durante la pausa per garantire ai suoi una nuova soluzione tattica che possa dare più solidità difensiva. Come riporta ‘Il Tempo’, a Trigoria il tecnico ha spesso provato il trio formato da Ibanez, Smalling e Mancini. Un asse inedito, visto che il brasiliano arrivato a gennaio non ha ancora giocato nemmeno un minuto. Presto però può arrivare il suo momento e nelle gerarchie sembra aver scavalcato sia Cetin che Fazio (quest’ultimo può partire nel prossimo mercato). Verso la conferma anche Bruno Peres, in attesa che Zappacosta torni a pieno regime. Comunque per il match con la Sampdoria di mercoledì, Fonseca sembra orientato ad affidarsi al suo classico 4-2-3-1.