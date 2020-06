La Gumina: “La Roma è una grande squadra, dovremo andare a mille”

Proposto titolare da Claudio Ranieri per la prima volta in questo campionato, Antonino La Gumina è stato intervistato dai microfoni ufficiali della Sampdoria al termine della partita contro l’Inter: “Sono contento per l’esordio dal primo minuto. L’importante è che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo siamo andati un po’ scarichi. Nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto, infatti li abbiamo messi in difficoltà, però purtroppo alla fine era tardi. La condizione fisica? Sto bene, stiamo spingendo dopo il coronavirus: è giusto andare a mille ora, stiamo tutti bene e speriamo di farcela. Per raggiungere la salvezza c’è bisogno di tutti, bisogna essere compatti e coesi per un unico obiettivo. Roma-Sampdoria è una partita come quella di oggi, andiamo ad affrontare una grande squadra. Dobbiamo entrare forti e andare a mille da subito, come non abbiamo fatto oggi. Questa, secondo me, è la chiave”. Secondo le ultime indiscrezioni, nella sfida dell’Olimpico del prossimo 24 giugno, La Gumina dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al compagno di reparto Federico Bonazzoli.