Zaniolo, seduta tecnica e tattica senza contrasti con la Primavera

Nicolò Zaniolo continua a correre per farsi trovare il prima possibile a disposizione del tecnico Fonseca. Come ampiamente programmato il giovane giallorosso ha svolto la seduta con la squadra Primavera di Alberto De Rossi e, secondo quanto riporta su Twitter Chiara Zucchelli de La Gazzetta dello Sport, ha lavorato sia sulla parte fisica sia su quella tattica senza però azzardare i contrasti. Nei prossimi giorni il numero 22 giallorosso aumenterà il livello agonistico dei suoi allenamenti, lanciando di fatto lo sprint finale per il suo ritorno in campo.