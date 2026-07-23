Troppa concorrenza per Nusa, troppo alta la valutazione per Schjelderup e troppo trequartista Godts. Le strade della Roma per riempire quell’atavico vuoto a sinistra sono sempre affollate di problemi e semafori rossi. Ma c’è una pista che si sta scaldando in queste ore in cui i nomi si susseguono e la fretta impone una scelta. Porta sempre in Germania, ma a Colonia. Dove gioca Said El Mala, 19enne tedesco di origini libanesi. Un profilo a cui la Roma si era già interessata a gennaio. Perché il gradimento per il giocatore c’è soprattutto al termine di una stagione in cui El Mala ha mostrato numeri da vero talento: 13 gol e 5 assist al suo primo anno di Bundesliga. Un totale di 63 tiri, di cui 31 nello specchio della porta. Niente male. A questo si aggiunge il rendimento strepitoso con la Germania agli Europei Under 19, quattro goal nel percorso chiuso in semifinale prima del passaggio in under 21 e della prima convocazione in nazionale maggiore. Ma non solo.

Roma, El Mala scala gerarchie: costa tanto ma non è impossibile. E il rischio può essere 'calcolato'

Perché l’esterno di Krefeld non ha saltato nemmeno una partita, segno che anche fisicamente può offrire garanzie assolute. E allora cosa manca? I dubbi derivano dal fatto che El Mala fino a due anni giocava in serie C tedesca e quindi potrebbe essere acerbo per il salto in Champions. Ma rischiare in questo momento potrebbe essere meglio che trovarsi col cerino in mano e alternative non all’altezza delle aspettative. Sul ragazzo c’è anche il Borussia Dortmund che è però ben lontano dalle richieste del Colonia: 26 più 15 di bonus non meglio definiti. Il cartellino di El Mala, infatti, è valutato 50 milioni. Una cifra importante, ma in fondo sarebbe stato quello l’esborso per Summerville. Decisamente meno problemi sullo stipendio. Attualmente, infatti, il tedesco guadagna 400 mila euro a stagione. Nella Roma sarebbe almeno sei volte di più. Riflessioni in corso dunque. I mezzi tecnici ed atletici del 19enne non si discutono: senso del gol, forza fisica, dribbling e buon dialogo con i compagni. Nel breve forse è meno rapido di Summerville, ma la struttura sembra davvero solida. Un altro nome appuntato in queste ore, e che gioca sempre in Bundesliga, è quello di Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht Fraconforte, il giocatore con lo sprint più veloce della Bundesliga. Francese, nazionale under 21 ma anche qui siamo sui 45 milioni di valutazione.