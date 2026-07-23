Ore calde a Trigoria per definire il futuro della Roma. Il calciomercato ancora non si è sbloccato e la casella dei nuovi acquisti è vuota, saltati Greenwood e Summerville il nuovo grande obiettivo per i giallorossi è Nusa. L'esterno norvegese è sul taccuino già da gennaio e nella giornata di ieri c'è stato un primo incontro tra D'Amico e il procuratore. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà il Lipsia spara alto e chiede 60 milioni di euro, una cifra che può essere limata ma serve fare in fretta anche perché sul giocatore c'è anche l'interesse del Newcastle. Non è l'unico nome in lista, il ds è al lavoro anche su alcuni profili top secret, ma il norvegese è tra le priorità.

Nusa e non solo: il mercato della Roma

Laè alla ricerca di un esterno d'attacco da regalare a Gasperini ma D'Amico in questi giorni è al lavoro su più tavoli. Continua anche la caccia al vice Malen.del Bruges è il favorito, ma l'ultima idea è quella che porta a Castro del Bologna. L'argentino è nel mirino anche se ad oggi è stato effettuato solamente un sondaggio esplorativo. Piace anche Pellegrini del Parma, seguito da Juventus e Fiorentina.