Dopo l'amichevole vinta per 6-0 dalla Roma contro il Trastevere è toccato a Bryan Cristante rispondere alle domande dei cronisti su questi primi giorni di ritiro, sulle ambizioni della squadra e ovviamente su Lorenzo Pellegrini.

Come sta andando questo ritiro? "Sta andando bene, stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister, stiamo dando continuità. Siamo partiti forte, si lavora tanto ma questo periodo è così".

Ti aspettavi dei volti nuovi? "Qualcuno sicuramente arriverà, ma a quello ci pensa la società".

In ritiro non c'è Pellegrini: hai novità su di lui? "Sì, l'ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che torni in gruppo il prima possibile".

Gasperini ha parlato di obiettivi ambiziosi: cosa vi aspettate? "Di dare continuità, vogliamo crescere, farte un'altra grande stagione. La Champions è più difficile, sarà tosta soprattutto all'inizio. Porsi ora degli obiettivi è difficile".

Che aspettative avete dalla Champions? "Incontri i migliori che ci sono, anche già nella prima fase. Siamo pronti e preparati, ci faremo trovare pronti per una bella stagione".