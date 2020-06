Sampdoria, guai per Ranieri: Quagliarella può saltare anche la Roma

La Sampdoria di Ranieri, dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, è attesa da un’altra complicata trasferta contro la Roma. Anche all’Olimpico mancherà quasi sicuramente Fabio Quagliarella, che, come scrive “La Gazzetta dello Sport”, non potrà guidare i blucerchiati per colpa di un risentimento a un gemello. Il suo recupero è previsto per la successiva gara casalinga contro il Bologna. Contro i giallorossi, mister Ranieri dovrebbe schierare dal primo minuto Bonazzoli, che potrebbe essere affiancato da Gabbiadini. Non è escluso tuttavia l’impiego di Ramirez: l’uruguagio, contro l’Inter, ha agito da seconda punta alle spalle di La Gumina. Da capire poi il modulo con cui la Samp si presenterà a Roma, dal momento che il 3-5-2 presentato a Milano non ha convinto il tecnico, tornato al 4-4-2 a gara in corso.