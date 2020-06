Vertonghen, ufficiale il mini-rinnovo con il Tottenham. La Roma resta alla finestra

Rinnovo di contratto, ma fino al termine della stagione, per Jan Vertonghen. Il Tottenham ha ufficializzato l’accordo con il difensore belga, che a fine campionato dovrebbe quindi lasciare la squadra in cui milita dal 2012. La Roma resta alla finestra, avendo individuato nel 33enne ex Ajax una valida alternativa nel caso in cui non si riuscisse a confermare Smalling. Assieme a Vertonghen ha prolungato il suo contratto anche il portiere olandese Vorm, mentre sono stati estesi i prestiti di Rose, Walker-Peters, Clarke, Amos, Austin e Shashoua.