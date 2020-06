Roma-Samp, provato anche Cristante nella difesa a tre

Non solo l’ipotesi Ibanez al centro della difesa a tre che Fonseca ha sperimentato in queste settimane nel laboratorio di Trigoria. Secondo quanto riporta Sky Sport il tecnico giallorosso starebbe provando con insistenza in quella posizione anche Bryan Cristante. Un ruolo ‘alla De Rossi’ che l’ex centrocampista dell’Atalanta ha già ricoperto in stagione durante il match di Coppa Italia contro il Parma. Cristante potrebbe essere più congeniale in quella posizione perché, rispetto a Ibanez, avrebbe più capacità di costruire il gioco dal basso e di avviare con qualità e brillantezza la manovra romanista.