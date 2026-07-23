Se Antonio Nusa è uno dei primissimi nomi sondati dalla Roma per il ruolo di esterno offensivo in seguito al naufragio delle trattative per Summerville, Greenwood e Garnacho, ci sono però anche altri nomi in lista ma non in cima. Secondo Matteo Moretto, per Mika Godts la situazione è molto complicata dal momento che costa 60 milioni e il giocatore sta seriamente considerando di restare all'Ajax un altro anno, per cui ad ora "è un nome non da seguire". C'è poi Schjelderup, ma anche lui costa parecchio: "Prezzo fissato dal Benfica a 60 milioni, ad oggi è difficilmente raggiungibile - continua il giornalista -. Il giocatore è aperto a una nuova esperienza, c'è un club di Premier che lo vuole".