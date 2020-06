Olimpico vuoto, la Roma si abitua al clima notturno

Ha scelto di far allenare il gruppo all’Olimpico stasera alle 21 per rifar abituare i giocatori e forse anche se stesso al nuovo calcio. Con la speranza, lo ribadisce in ogni intervista, che possano tornare presto i tifosi sugli spalti, Fonseca si prepara così alla ripartenza, scrive Chara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

“Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un precampionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma credo che siamo pronti”.

L’allenatore giallorosso ieri è intervenuto a ‘SportTV’ nel programma ‘Titulares’, toccando anche l’argomento porte chiuse: “Senza i tifosi, appassionati della Roma, giocare all’Olimpico sarà difficile. Però la preparazione è quasi la stessa. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico. Ma per il resto non c’è niente di molto diverso, l’eccezione è che ci alleneremo allo stadio, senza pubblico, vicino al giorno della partita”.