Zaniolo si allena con la Primavera, l’obiettivo è la convocazione per Roma-Verona

Nicolò Zaniolo continua a correre verso il rientro. Favorito dal lockdown che ha stoppato il campionato, il centrocampista classe ’99, infortunatosi a gennaio contro la Juventus, è sempre più vicino al ritorno in campo. Avrebbe dovuto saltare tutta la seconda parte di stagione, invece se non ci saranno intoppi tornerà il 15 luglio in occasione della gara col Verona. Diciassette partite dopo la sconfitta con i bianconeri.

Da oggi Zaniolo si allenerà con la Primavera. Resterà con la formazione di Alberto De Rossi per una decina di giorni, poi sarà finalmente agli ordini di Fonseca. L’obiettivo è tornare con l’Hellas: un rientro graduale prima del gran finale che vedrà la Roma impegnata in campionato e in Europa League, riporta La Repubblica. I tifosi lo aspettano, ad Anzio ha ricevuto l’ennesima dimostrazione d’affetto, venendo accolto come una star. E lui sembra già pronto: “Ora faccio i buchi in campo”, ha scritto sui social dopo l’operazione al naso. La Roma è pronta a riabbracciarlo.