Roma, striscioni contro Pallotta all’Eur: “Nove anni di bugie e figuracce. Go home” – FOTO

Continua la protesta dei tifosi della Roma contro James Pallotta e un nuovo striscione viene affisso vicino l’ingresso della sede del club all’Eur in Viale Tolstoj. “Nove anni di bugie e figuracce. Due anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti…o trofei vinti. Pallotta go home” scrivono i tifosi giallorossi che nelle passate settimane si erano resi protagonisti di altri striscioni comparsi anche a Trigoria.

“A Roma di papponi ne sono passati tanti… Tu li batti tutti quanti” recitava quello di qualche giorno fa sempre sotto la sede all’Eur, mentre un altro sulle mura del Fulvio Bernardini diceva “Pallotta, ti vogliamo baciare freddo”. Insomma, a pochi giorni dalla ripresa del campionato è sempre più marcata la distanza tra la linea societaria e dei tifosi che avevano preso anche una posizione opposta al club sulla ripartenza del campionato. Nel frattempo il tycoon di Boston continua a cercare acquirenti per vendere la società come confermato dallo stesso numero uno in un’intervista al sito giallorosso: “Vorrei lasciare la Roma in mani solide”.