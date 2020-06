Roma-Samp, domani le parole di Fonseca al canale ufficiale del club

Con la Roma e con il calcio, torneranno anche le parole in conferenza stampa del tecnico Paulo Fonseca, ma con una modalità decisamente diversa rispetto al solito. L’allenatore romanista infatti parlerà tramite i microfoni di Roma TV, con un giornalista del club che leggerà le domande raccolte nel corso della giornata di oggi. Domani verranno comunicati gli orari per la messa in onda dell’intervento del mister romanista, che oggi insieme alla squadra ritroverà il terreno di gioco dello stadio Olimpico nell’allenamento in programma alle ore 21.