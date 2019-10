Roma, tra campo e mercato: dal recupero di Perotti all’obiettivo Hysaj

Nonostante la pausa Nazionale, in casa Roma si continua a lavorare dentro e fuori dal campo per ripartire più forte di prima dopo l’ 1-1 contro il Cagliari. Un match che ha suscitato molte polemiche riguardanti anche l’utilizzo del Var. Fonseca, a discapito delle assenze, ha svolto una seduta di allenamento divisa tra parte atletica e tattica a cui ha preso parte anche Pastore nonostante il problema alla mano. La buona notizia porta il nome di Diego Perotti, che punta ad essere disponibile per la sfida di Genova contro la Sampdoria.

DASPO In riferimento ai fatti di fine settembre che hanno visto Juan Jesus vittima d’insulti, Andrea Dell’Aquila è stato daspato per tre anni. L’autore del fatto inoltre, è stato denunciato dai poliziotti della Digos di Roma per minacce aggravate da odio razziale e stalking. Una dura punizione, che testimonia l’impegno dei giallorossi sul fronte. In merito alla vicenda, la Sindaca della Capitale Virginia Raggi, attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato: “A Roma non c’è spazio per l’odio razziale e discriminazioni”.

IL MERCATO E I GRANDI EX

Con il brutto infortunio di Zappacosta (rottura del crociato), destinato a tornare al Chelsea, Petrachi lavora in vista di gennaio per ottenere un rinforzo sulla fascia destra. Il nome più caldo, in tal senso, sarebbe quello di Elseid Hysaj del Napoli. L’esterno partenopeo non rientra nei piani di Ancelotti e il procuratore, Mario Giuffredi ha dichiarato ai microfoni di TMW: “E’ sempre piaciuto a Fonseca e Petrachi”. Un’apertura netta, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Quando si parla di ex non si può non citare Francesco Totti, che domani serà affronterà i suoi ex compagni nel campionato della Lega Calcio a 8. Se da una parte, il numero 10 è pronto a fare faville in campo, dall’altra De Rossi vive un momento di difficoltà dovuto a problemi fisici. Il centrocampista è vicino al forfait per il ritorno di Coppa Libertadores contro il River Plate. Oltre alle dichiarazioni di Dacourt, la grande novità della giornata riguarda Bruno Conti, che ha assunto per la Roma una carica di “ambasciatore” in Italia e all’estero del club. Infine, Claudio Ranieri è a un passo dalla panchina della Sampdoria, prossimo avversario dei giallorossi in campionato.