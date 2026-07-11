Mancano solamente due giorni all'inizio del ritiro della Roma e dopo Matias Soulé (che ha rivelato i dubbi sul suo futuro) anche Paulo Dybala è rientrato nella capitale in serata. L'argentino ha parlato - velatamente - del suo rinnovo (ormai manca solo la firma) dichiarando ai microfoni de Il Romanista: "Rinnovo? Non possiamo ancora confermarlo". Il futuro della Joya, però, non è in discussione e nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità. Poi ha continuato lasciando un messaggio ai tifosi giallorossi: "Li saluterò quando ci vedremo". Dybala è pronto a iniziare la preparazione estiva a Trigoria dopo le vacanze trascorse in Argentina con sua moglie Oriana e la figlia Gia.