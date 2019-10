Roma, Daspo di tre anni all’uomo che ha insultato Jesus sui social

L’uomo che ha insultato Juan Jesus a fine settembre sul suo profilo Instagram con frasi razziste e discriminatorie, è stato daspato per tre anni. E’ stato denunciato dai poliziotti della Digos di Roma per minacce aggravate da odio razziale e stalking. La Roma subito dopo l’accaduto aveva adottato un comportamento duro annunciando il Daspo a vita, per la prima volta in Italia.“Tolleranza zero”, aveva scritto la società giallorossa su Twitter rivolgendosi alla Lega Serie A.

Andrea Dell’Aquila, questo il nome dell’uomo daspato, in un’intervista a Repubblica si era scusato salvo però criticare la Roma per come si era mossa: “Se capita a un ragazzetto di sedici, diciassette anni non puoi sapere che reazioni può avere. Se uno si butta di sotto perché non regge la pressione, cosa fai?” le sue parole.