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Garnacho in pole per l'attacco. Pronti più di 35 milioni per Moreira

La Roma è al lavoro per chiudere i primi colpi di calciomercato. Dopo l'affare sfumato per Greenwood, il nome in pole è quello di Garnacho. L'esterno del Chelsea lascerà i Blues - non si sta allenando con Xabi Alonso - e ha già detto sì alla Roma. I giallorossi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto ma il club inglese vuole solo un titolo definitivo. Sul 22enne, poi, ci sono anche altri club arabi e di Premier. Per Diego Moreira, invece, sono pronti più di 35 milioni. L'esterno belga è in cima alla lista di Gasperini e la Roma vuole portarlo a Trigoria. La trattativa però è complicata e la richiesta dei francesi resta elevata.

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