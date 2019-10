Tegola De Rossi: nuovo problema fisico, ritorno contro il River Plate a forte rischio

Non c’è pace per Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma aveva intenerito tutti ieri con la sua foto scattata insieme al piccolo Noah sotto la “Doce” della Bombonera. Oggi però è arrivata la nuova tegola: dopo il rientro in gruppo di martedì il centrocampista è stato costretto a fermarsi per un altro problema al polpaccio.

De Rossi, che non scende in campo dal Superclasico di campionato dell’1 settembre scorso, adesso vede assottigliarsi le possibilità di giocare quello di ritorno in Coppa Libertadores, previsto per il 23 ottobre. Secondo quanto riportato dai media argentini, il suo forfait è praticamente certo.