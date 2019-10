Il curioso caso di Javier Pastore. Il centrocampista argentino ha subito, nel corso del secondo tempo nel match d’Europa League contro il Wolfsberger, un colpo al mignolo. Sembrerebbe nulla di serio, anche se l’ex PSG non è dello stesso avviso e si allena regolarmente con una fasciatura alla mano sinistra. Un’azione sicuramente precauzionale del giocatore giallorosso, nonostante non ci sia alcuna frattura come hanno evidenziato i test strumentali di Trigoria.