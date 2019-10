Roma Primavera, il 2002 Calafiori inserito tra i migliori 60 del mondo

Il promettente Riccardo Calafiori è stato inserito nella lista dei 60 migliori talenti nati nel 2002 stilata dal prestigioso quotidiano: The Guardian. Insieme a lui, gli altri italiani sono Sebastiano Esposito dell’Inter e Manuel Gasparini dell’Udinese. Un importante attestato di stima per il terzino giallorosso che, lo scorso anno , ha rischiato di dover ritirarsi dopo il brutto infortunio avuto in Uefa Youth League, dove si ruppe il menisco e la capsula articolare del ginocchio.