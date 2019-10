Roma alla ricerca del nuovo training-kit sponsor: contatti con Qatar Airways

I vertici dirigenziali della Roma, Fienga, Calvo e Zubiria sono volati a Boston da Pallotta per discutere dei conti della società, della riorganizzazione del settore giovanile e delle strategie commerciali. Come riporta Il Tempo, nel discorso è stato, sicuramente, trattato il tema della ricerca del nuovo training-kit sponsor. I giallorossi hanno avuto dei contatti con la Qatar Airways, già main sponsor e che il presidente americano aveva definito il più grande accordo di sponsorizazzione mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano.

Un’esigenza importante nata per sostituire quello precedente, Betway. Dopo un solo anno di sponsorizzazione la Roma è stata costretta ad interrompere la partnership a causa del Decreto Dignità, voluto dal precendente Governo, perdendo 15,5 milioni di euro previsti dal contratto triennale. Un accordo con un nuovo sponsor per il materiale d’allenamento è necessario dal punto di vista economico, per mantenere la squadra ai vertici del calcio italiano.