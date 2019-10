Sampdoria, Ranieri per il dopo DiFra: accordo vicino

Claudio Ranieri a un passo dalla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, il club di Ferrero,dopo il rifiuto di Gattuso, è pronto ad accontentare le richieste del tecnico romano per sostituire l’esonerato Di Francesco. Ci sono tutti i presupposti perché si arrivi all’accordo finale sulla base di due anni di contratto vincolati alla salvezza. Questo è emerso dopo l’incontro tenutosi in serata, con l’ex Leicester che tornerebbe in panchina esordendo proprio contro la sua Roma dopo la pausa Nazionali.