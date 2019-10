Trigoria, seduta divisa tra parte atletica e tattica. Perotti torna parzialmente in gruppo

Nuova giornata di lavoro a Trigoria. Fonseca continua a preparare i suoi alla sfida contro la Samp, approfittando della sosta per mettere a punto i meccanismi di gioco. La buona notizia è il rientro di Perotti in gruppo per parte dell’allenamento. L’argentino punta a essere a disposizione per il prossimo match. Ancora a parte invece Mkhitaryan, Florenzi e Under. Edin Dzeko è tornato a lavorare al Bernardini dopo il riposo post-operatorio. Anche il bosniaco ha svolto personalizzato.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, rientro dopo la sosta.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto dopo la sosta.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto dopo la sosta.

Alessandro Florenzi: sindrome influenzale, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, out 1 mese.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

L’ALLENAMENTO

La seduta di oggi è stata divisa tra parte atletica e tattica. Dopo il rientro in gruppo di Cetin è il turno di Perotti, che lavora parzialmente con i compagni. Under, Mkhitaryan e Florenzi continuano il lavoro individuale.

CONVOCATI CON LE NAZIONALI

Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo (ITALIA)

Aleksandar Kolarov (SERBIA)

Pau Lopez (SPAGNA)

Justin Kluivert (OLANDA UNDER 21)

Daniel Fuzato (BRASILE UNDER 23)