Matias Soulé continua a essere uno dei nomi in uscita del calciomercato giallorosso. Tornato nel pomeriggio a Roma dalle vacanze trascorse nel suo Paese, l'attaccante ha ammesso di non conoscere ancora il suo futuro. Alla domanda del giornalista sulla sua possibile permanenza - ai microfoni de Il Romanista - l'argentino ha risposto: "Resto? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato". Poi ha continuato: "Come sto? Bene, sono pronto per ricominciare. Ovviamente sono contento per la Champions. Un messaggio per i tifosi? No, niente". Soulé è al centro delle voci di mercato - con Borussia Dortmund, Stoccarda e Sunderland che restano interessati - e potrebbe lasciare i giallorossi dopo due sole stagioni.